Cipro colpita una base militare britannica

Nella notte, una base militare britannica situata a Cipro è stata colpita. L’attacco ha provocato danni alla struttura e ha portato alla cancellazione del Consiglio Affari Generali dell’Unione Europea, previsto per oggi sull’isola. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto e non sono ancora state fornite informazioni sulle eventuali responsabilità.

