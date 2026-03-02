Al cimitero comunale di via Falcinello a Sarzana si trovano diverse coperture di cappelle che risultano molto deteriorate. Inoltre, è presente un deposito di materiale in eternit, con alta probabilità di contenere cemento amianto. La situazione è stata segnalata senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o responsabilità.

Sarzana, 2 marzo 2026 – “Diverse coperture delle cappelle, ma anche un deposito di materiale in eternit con alta probabilità di cemento amianto nel cimitero comunale di via Falcinello”. Così il consigliere del Partito democratico Vico Ricci – che già nel novembre del 2023 fa aveva sottoposto all’attenzione della giunta Ponzanelli la stessa problematica – torna a presentare un’interpellanza volta a comprendere le motivazioni per cui, nel camposanto urbano, siano ancora presenti “installazioni pluridecennali in ondulino in stato di significativo deterioramento”. “Due anni e mezzo fa – esordisce il consigliere di minoranza - oltre a segnalare all’amministrazione Ponzanelli la presenza di manufatti potenzialmente pericolosi avevo chiesto se c’era l’intenzione di rimuoverli o almeno di proteggerli da esfoliazioni con materiali protettivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cimitero di Falcinello, “le coperture in eternit sono molto deteriorate”

