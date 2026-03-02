Ciclone Harry arrivano i ristori per le aziende | primi pagamenti dalla prossima settimana

Da lunedì le aziende colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi riceveranno i primi pagamenti dei contributi previsti. Le autorità hanno annunciato che i ristori saranno erogati a partire dalla prossima settimana, con l’obiettivo di aiutare le imprese a far fronte ai danni subiti. La misura riguarda le imprese colpite dagli eventi meteorologici e dalle frane.

Al via dalla prossima settimana il pagamento dei contributi alle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Sono circa 1.200 le richieste presentate attraverso la piattaforma Irfis, dopo i due avvisi pubblicati dalla Regione Siciliana. Tutte le domande saranno accolte – comprese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ciclone Harry, la Regione approva il piano di ristori per le aziende danneggiateLa Regione è pronta a partire con i primi aiuti economici alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry.

Ciclone Harry, bando ristori per le aziende danneggiate in Sicilia. Schifani: «Prima risposta, pronta già la seconda fase»La Regione è pronta a partire con i primi aiuti economici alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry .

