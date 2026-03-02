Cibo italiano | per sopravvivere servono farine di qualità sostenibilità e pasticceria strategica

Un mulino nel Padovano, a Vighizzolo d’Este, da quattro generazioni lavora il grano con metodi differenti. Per garantire un cibo italiano di qualità, si punta su farine sostenibili e sulla cosiddetta «pasticceria strategica». La produzione si concentra su pratiche che rispettano le caratteristiche del grano e sulla ricerca di soluzioni innovative per il settore alimentare.

C’è un mulino nel Padovano, a Vighizzolo d’Este, che da quattro generazioni lavora il grano in modo diverso. Petra Molino Quaglia non produce solo farine. Negli anni ha costruito un sistema che collega il campo al laboratorio, il contadino al pasticciere, la tradizione cerealicola alla ricerca agronomica. Un percorso che oggi si traduce in tre progetti concreti, ciascuno con una propria identità ma tutti orientati nella stessa direzione: un’idea di filiera più consapevole, più trasparente, più sostenibile. Il 23 e il 24 febbraio, presso l’Università della Farina di Vighizzolo d’Este, si è tenuta l’edizione 2026 di Pastry Best, il simposio tecnico sulla pasticceria italiana nato oltre dieci anni fa. 🔗 Leggi su Panorama.it

