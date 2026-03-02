Cia Agricoltori di Capitanata ha un nuovo presidente è Rino Mercuri

Rino Mercuri è stato eletto nuovo presidente di Cia Agricoltori Italiani Capitanata. È un imprenditore agricolo di Foggia, ha 44 anni e ha assunto l’incarico dopo il mandato di Angelo Miano. La nomina è stata annunciata ufficialmente dall’organizzazione, che rappresenta gli agricoltori della zona.

È Rino Mercuri il nuovo presidente di Cia Agricoltori Italiani Capitanata. Imprenditore agricolo di Foggia, 44 anni d'età, Mercuri prende il testimone dal presidente uscente Angelo Miano. È stato eletto oggi, lunedì 2 marzo 2026, dall'assemblea elettiva provinciale dell'organizzazione guidata in.