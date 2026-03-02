È stata annunciata una revisione della modalità di lettura di Chrome per Android, che ora include un'opzione di attivazione permanente e nuove possibilità di personalizzazione visiva. Questa novità mira a offrire un'esperienza più pulita e semplice per gli utenti che navigano sui contenuti online. La funzione si presenta come un aggiornamento volto a migliorare l'uso quotidiano del browser.

Questa analisi sintetizza la revisione della modalità di lettura di Chrome per Android, con una attivazione sempre disponibile e nuove opzioni di personalizzazione visiva. La rinnovata esperienza migliora la coerenza tra le pagine e propone un’interfaccia più snella, mantenendo l’Omnibox visibile e introducendo una sezione dedicata alla lettura. La principale novità consiste nell’implementazione di un pulsante “Show Reading mode” nel menu a tre punti, presente in alto a destra e su ogni pagina aperta. Questo pulsante appare costantemente nell’overflow, sostituendo la vecchia scorciatoia della barra degli indirizzi. Contemporaneamente è disponibile un pulsante dedicato per uscire rapidamente dalla modalità di lettura. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Chrome modalita lettura android rinnovata per esperienza piu pulita

Chrome per android redesign della modalità lettura sempre disponibilela presente analisi sintetizza le modifiche introdotte alla modalità di lettura di chrome su android, evidenziandone l’interfaccia, le nuove opzioni...

Chrome su android ora è più desktop con una funzione tanto attesal’aggiornamento di chrome per android introduce una funzione che permette di mantenere i siti chiave sempre a portata di mano tramite schede fissate.

