chris youngblood firma un contratto two way con i portland trail blazers

Un giovane giocatore ha firmato un contratto two-way con i Portland Trail Blazers. La firma permette al giocatore di alternare le sue presenze tra la squadra di NBA e la squadra affiliata in lega minore. La scelta riguarda una guardia che ora avrà la possibilità di dimostrare il proprio valore e di crescere all’interno dell’organizzazione. La notizia si inserisce nel processo di rafforzamento della squadra.

Nel contesto della costruzione di ruoli e opportunità di crescita, una giovane guardia si inserisce nel percorso di sviluppo dei Portland Trail Blazers. L’accordo siglato riguarda Chris Youngblood, guardia non scelta al Draft 2025 proveniente dall’Alabama, con rappresentanza di Kashim Butler. L’operazione mette in campo un profilo destinato a muoversi tra NBA e il sistema di sviluppo della franchigia, aprendo nuove possibilità di integrazione tra la prima squadra e la formazione affiliata. La mossa arriva in una cornice di roster in evoluzione e con obiettivi di crescita a medio termine, alla data odierna 02-03-2026. Youngblood è stato tagliato dagli Oklahoma City Thunder a febbraio, dopo 32 presenze in NBA e una media di 2. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

