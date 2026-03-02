Chivu settimana di fuoco | retroscena da Appiano Il tecnico ha una speranza precisa

Durante questa settimana, il tecnico ha affrontato due impegni importanti: la partita di Coppa Italia contro il Como e il derby con il Milan, che potrebbe decidere il destino dello scudetto. La squadra si prepara con determinazione, consapevole delle sfide che la attendono. Il tecnico spera in risultati positivi per mantenere vive le speranze di qualificazione e di vittoria nel campionato.

