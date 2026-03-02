Chiusura Liceo Alberti annunciata riapertura per il 12 marzo | sit-in studenti sotto Città Metropolitana

Il Liceo Alberti chiuso da tempo dovrebbe riaprire il 12 marzo, salvo imprevisti, e coinvolge circa 980 studenti. Nel frattempo, studenti e insegnanti si sono riuniti in un sit-in sotto la sede della Città Metropolitana per chiedere chiarimenti e manifestare il proprio disappunto sulla situazione. La data di ritorno a scuola è stata annunciata, ma ancora non si hanno certezze definitive.

Salvo imprevisti, il prossimo 12 marzo i 980 studenti del Liceo Alberti dovrebbero rientrare in classe. Lo si apprende da fonti della Città Metropolitana di Napoli, che ha inviato una comunicazione alla scuola. La nota ricorda che "sono in corso di esecuzione gli interventi disposti per garantire la sicurezza antincendio, il cui termine di ultimazione è previsto per il 7 marzo". In esito "a tali lavori – sottolinea Palazzo Matteotti – sarà presentata Segnalazione Certificata" ai Vigili del fuoco. Il documento "consentirà l'utilizzo dei piani terra, primo e secondo della sede di via Pigna a partire dalla data del 1203 p.v.". In pratica si tratterà di una Scia temporanea.