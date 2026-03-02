A Fano, lunedì 2 marzo 2026, la chiesa era piena di persone riunite per l’addio a Elisabetta Pascucci. Durante la cerimonia, sono state pronunciate parole che ricordano la sofferenza vissuta nella fede e il valore della sua esperienza. La funzione funebre ha visto la presenza di molti, tra amici e parenti, che si sono stretti attorno alla memoria della donna.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 2 marzo 2026 - «La sua sofferenza non è andata sprecata». Sono le parole di don Gianni, parroco della Parrocchia del Carmine, a dare il senso più profondo del funerale della 67enne fanese Elisabetta Pascucci, celebrato poco nella chiesa di San Pio X al Poderino, gremita in ogni ordine di posto. Una malattia lunga, dura, che negli ultimi tempi aveva messo a dura prova il corpo, ma non aveva piegato lo spirito. Nè la fede. Elisabetta l’ha attraversata con discrezione, senza mai lasciare che il dolore diventasse l’ultima parola. Chi le è stato accanto racconta di una leggerezza d’animo rimasta intatta, di un sorriso capace ancora di rassicurare gli altri, perfino quando era lei ad avere bisogno di forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiesa strapiena per l'addio a Elisabetta Pascucci e quella sofferenza vissuta nella fede

Si è spenta. Elisabetta . PascucciSi è spenta giovedì sera, dopo una lunga malattia che non era mai riuscita a spegnere il suo sorriso, Elisabetta Pascucci (foto), 67 anni, moglie del...

Addio ad Anna Falcone, una vita vissuta nel ricordo del fratello Giovanni e nella pedagogia antimafiaAddio ad Anna Falcone, si è spenta a 95 anni la sorella del magistrato Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci.

Una selezione di notizie su Elisabetta Pascucci.

Chiesa strapiena per l'addio a Elisabetta Pascucci e quella sofferenza vissuta nella fedeDalle parole di don Gianni alla presenza di tanti giovani: la comunità di San Pio X si è stretta attorno a Giovanni e Giacomo Giombetti per salutare Elisabetta Pascucci, 67 anni. Una vita dedicata all ... ilrestodelcarlino.it

Si è spenta. Elisabetta . PascucciSi è spenta giovedì sera, dopo una lunga malattia che non era mai riuscita a spegnere il suo sorriso, Elisabetta ... ilrestodelcarlino.it