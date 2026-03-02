Chiesa fra oggi e domani Il vescovo annuncia | Revisione delle parrocchie

Il vescovo ha annunciato una revisione delle parrocchie attraverso un documento che si concentra sulla situazione attuale e sul futuro della Chiesa locale. Il testo, ampio e dettagliato, contiene riflessioni che riguardano sia il presente che le prospettive di sviluppo. La comunicazione si rivolge ai fedeli e ai membri della comunità ecclesiastica, fornendo indicazioni e approfondimenti sulla direzione da seguire.

Un documento ampio, dettagliata, che riserva riflessioni profonde anche all'oggi e al domani della Chiesa locale. E' la lettera pastorale del vescovo Giovanni Paccosi al timone della Diocesi da tre anni: "Io faccio nuove tutte le cose". Il vescovo parla di una chiesa e delle sue comunictatà che deve essere capace di guardare oltre i campanilismi, dove si rafforzi la partecipazione. "Sembra ormai non rimandabile una revisione delle parrocchie, visto che in molti casi, da molti anni, alcuni sacerdoti sono parroci di varie parrocchie – si legge in uno dei passaggi dedicati a disegnare lòa Diocesi di domani –. Si deve arrivare a una unione in ogni caso in cui si veda che la singola parrocchia non può farsi carico di ogni aspetto della vita ecclesiale.