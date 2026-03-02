Nel fine settimana, oltre 1.500 appassionati hanno partecipato a un evento a Pontedera, con momenti di premiazione al Teatro Era. La manifestazione è stata organizzata dal Vespa Club Italia e ha attirato partecipanti da diverse regioni, portando nella città un intenso afflusso di visitatori e un’atmosfera di festa dedicata a sport e turismo.

Pontedera (Pisa), 2 marzo 2026 – Oltre 1.500 persone hanno invaso nel weekend la città di Pontedera e in particolare il Teatro Era per le premiazioni nazionali sport e turismo del Vespa club Italia. Un evento importante che nell’anno dell’ottantesimo del mito a due ruote il Vespa Club Italia ha deciso di svolgere a Pontedera, nella ‘casa della Vespa’ che già nel 2023 aveva ospitato il Congresso. Sabato l’inaugurazione con il sindaco Matteo Franconi poi nel pomeriggio le premiazioni del mondo sport e sul palco sono saliti gimkanisti, regolaristi, Under 18 e ragazze di ogni età. Ieri mattina è stata la volta di turisti e viaggiatori in Vespa, mangiatori di chilometri su tutte le strade d’Italia, con i premi riservati ai migliori di campionati e trofei nazionali e regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi Vespa... sport e turismo. Un weekend pontederese per oltre 1500 appassionati

