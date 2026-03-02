Chi sarà il nuovo sindaco di Monza? Il dopo Pilotto e il toto-nomi | ecco tutti i papabili candidati

A Monza si fa già strada il dibattito sulle prossime elezioni comunali, con diversi nomi in corsa per la carica di sindaco. I candidati principali sono stati annunciati o comunque ipotizzati da vari esponenti politici e osservatori, mentre la discussione si concentra sui possibili cambiamenti amministrativi che potrebbero avvenire nel capoluogo brianzolo. La campagna elettorale si sta intensificando, anche se le urne sono ancora distanti.

A Monza siamo già in campagna elettorale. Anche se manca poco più di un anno alle elezioni e se il semestre bianco è ancora un po’ lontano. A dir la verità a Monza la campagna elettorale è già partita da quasi un anno. L’opposizione sempre più presente in piazza coi banchetti; la maggioranza che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Chi guiderà il Tottenham dopo Frank? Ecco i candidati per la panchina ad interim e i nomi in vista per l'estateUna difficile fase di transizione sta attraversando il club londinese, con cambiamenti repentini alla guida tecnica e inquietudini nella classifica...

Leggi anche: Il Codice Cerno per la politica: "Ecco i nomi di chi sarà sindaco di Trieste e presidente di Regione"

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chi sarà.

Temi più discussi: Abbiamo il nuovo 007 (forse): il nome, inaspettato, per il nuovo James Bond; Sanremo 2026, quando sarà svelato il nuovo conduttore, la rivelazione di Conti: Potrei rimanere io; Stasera sul palco annuncio chi condurrà Sanremo 2027, chissà...potrei essere io. Ma siamo pronti a interrompere la gara per cedere la linea al Tg1: così Carlo Conti; Sanremo 2026, la scaletta della finale. A che ora sono sul palco i cantanti in gara e gli ospiti.

Chi sarà il nuovo sindaco di Monza? Il dopo Pilotto e il toto-nomi: ecco tutti i papabili candidatiManca oltre un anno alle amministrative di Monza, ma in città ormai si respira aria di campagna elettorale. I nomi che circolano sono diversi ... monzatoday.it

Ecco chi sarà il nuovo conduttore del Festival di Sanremo: Un nome su tutti (1 / 2)Ecco chi sarà il nuovo conduttore del Festival di Sanremo: Un nome su tuttiEcco chi sarà il nuovo conduttore del Festival di Sanremo: Un nome su tutti ... donna.fidelityhouse.eu

Eloise o Francesca: chi sarà la protagonista della stagione 5 Molti indizi puntano su Eloise, ma nulla è confermato. Tu chi vorresti vedere al centro della prossima stagione #bridgerton #eloisebridgerton #francescabridgerton #bridgertonnetflix #netflixseries - facebook.com facebook

Chi sarà l'erede di Khamenei L'assemblea per eleggerlo (in un raduno quasi impossibile) x.com