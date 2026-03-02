Chi finanzia il Comitato per il No? Grosso tira dritto | Non daremo i nomi

Il Comitato per il No al referendum non ha divulgato i nomi dei finanziatori, e il portavoce ha confermato che non verranno forniti. La domanda su chi sostenga economicamente il movimento rimane senza risposta, mentre l'interesse pubblico rimane alto. La questione dei finanziamenti continua a essere oggetto di attenzione tra chi segue da vicino la campagna referendaria.

Chi finanzia il Comitato del No al referendum? Una domanda che in tanti si fanno, ma destinata a rimanere senza risposta. Dopo le polemiche delle scorse settimane, il presidente del comitato Enrico Grosso ha ribadito: "Se daremo i nomi dei finanziatori? Assolutamente no, rispetteremo il nostro regolamento che è conforme alla normativa sulla privacy". Il costituzionalista ha poi rilanciato: "Tutto questo interesse nei nostri confronti vorrei fosse ugualmente tenuto nei confronti di altri finanziamenti ampiamente superiori". Insomma, gli sponsor del Comitato resteranno nell’ombra, nonostante il "potenziale conflitto di interessi tra magistrati in servizio iscritti all'Anm e privati sostenitori che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto all'Anm" denunciato dall’azzurro Enrico Costa in un’interrogazione parlamentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

