Cher il figlio Elijah Blue Allman è stato arrestato | Disordini in una scuola

Il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, è stato arrestato per aver causato disordini in una scuola. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti, che hanno dettagliato l’accaduto senza specificare ulteriori informazioni. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in un istituto scolastico, senza che siano stati resi noti altri particolari o motivazioni.

Cher è una di quelle donne che sembrano esistere fuori dal tempo, una vera icona pop, regina di stile e voce inconfondibile che da anni domina i palchi di tutto il mondo. Ma dietro l’immagine scintillante e la carriera leggendaria, c’è anche una madre che negli anni non ha mai smesso di proteggere i suoi figli, soprattutto nei momenti più difficili. Proprio quando sembrava lontana dal gossip più doloroso, una nuova vicenda familiare ha riportato il suo nome sulle pagine di cronaca e questa volta si tratta di suo figlio Elijah Blue Allman, arrestato per aver provocato disordini in una scuola. Ecco dunque riaprirsi un capitolo della vita privata della popstar che solleva interrogativi e preoccupazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

