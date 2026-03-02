Che fine hanno fatto i dati delle iscrizioni alle scuole di Roma e Lazio? Il giallo agita i licei

A oltre una settimana dalla scadenza per le iscrizioni, il ministero dell’Istruzione e del merito non ha ancora reso noti i dati ufficiali sulle iscrizioni agli istituti scolastici di Roma e del Lazio. La mancanza di numeri certi riguarda le prime classi e ha generato incertezza tra scuole, studenti e famiglie, lasciando sospeso il quadro delle iscrizioni in questa regione.

Il termine ultimo per inviare la domanda era il 21 febbraio. Ma a distanza di oltre una settimana non filtrano informazioni ufficiali sui numeri delle iscrizioni Quanti sono gli studenti iscritti alle classi prime delle scuole di Roma e del Lazio? Ancora non si sa con certezza: sì, perché a oltre una settimana dal termine ultimo per presentare le domande, prorogato a sabato 21 febbraio, il ministero dell’Istruzione e del merito non ha ancora pubblicato i dati sulle iscrizioni, che ogni anno permettono di avere un quadro della situazione, tra nuove tendenze e conferme. Anche dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio non filtrano informazioni sulla pubblicazione dei numeri, che negli anni scorsi è sempre avvenuta nel giro di pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Iscrizioni alle scuole superiori 2026 nelle Marche: licei al top, tecnici in ripresa. “Cresce il 4+2”Ancona, 24 febbraio 2026 – I licei continuano a dominare, con la prevalenza dello scientifico, considerato dalle famiglie «una sorta di passepartout...

VI Biennale dei Licei Artistici 2025/2026: iscrizioni delle scuole entro il 25 febbraioLa Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in...

