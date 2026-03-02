cento giorni da berna vero ma orso vuole ripartire

Dopo cento giorni da Berna, l’attenzione si concentra sulla volontà dell’Orso di ripartire. La partita di questa sera vede Vincenzo Italiano probabilmente schierare una formazione con Orsolini o Bernardeschi in campo. Il tecnico, secondo le indiscrezioni, potrebbe aver già deciso quale dei due giocatori affidare alla maglia da titolare senza indicare ancora ufficialmente la scelta.

Orsolini o Bernardeschi? Probabile che Vincenzo Italiano per stasera non sfogli la margherita e abbia già deciso a chi dei due regalare una maglia da titolare. Di certo c’è che la staffetta della fantasia in casa rossoblù non è mai stata una partita così aperta. Una sfida in cui, ecco il punto, le gerarchie dell’estate si sono ribaltate. La sorpresa è relativa ma fa un certo effetto: negli ultimi cento giorni Bernardeschi batte Orsolini 5-4. Cinque come i gol segnati in questo lasso di tempo dal numero 10 rossoblù (3 in Europa League e 2 in campionato), e questo nonostante la frattura alla clavicola che tra dicembre e gennaio lo ha tenuto al palo per una quarantina di giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

