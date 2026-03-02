Celtics in crisi a Milwaukee | assenti Brown Queta e Tatum Giannis in dubbio

I Boston Celtics affrontano una partita difficile a Milwaukee senza Brown, Queta e Tatum, mentre il team di casa si presenta con Giannis in dubbio. La partita si preannuncia ricca di tensione, considerando le assenze e le possibili scelte dei rispettivi allenatori. La sfida tra le due squadre della Conference Est si svolge in un clima di incertezza, con l’obiettivo di ottenere punti importanti in questa fase della stagione.

Nel focus della serata, una sfida cruciale tra due formazioni della Conference Est cattura l’attenzione per le dinamiche legate alle assenze e alle eventuali ripartenze. La situazione in casa Celtics si evolve in funzione della gestione dei minuti e delle rotazioni, mentre Milwaukee valuta l’impatto di un possibile ritorno di una pedina chiave. La formazione di Boston deve fare i conti con tre assenze importanti: Jaylen Brown assente per malattia, Neemias Queta assente per riposo e Jayson Tatum assente per infortunio all’Achilles. La situazione influisce sulla gestione dei minuti e sulla struttura delle rotazioni, imponendo risposte diverse dai giocatori disponibili e dalla panchina in una partita in notturna contro Milwaukee. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Durant show, Houston vince a Detroit. Milwaukee perde con Denver, Giannis ancora infortunato

Rientro imminente per Jayson Tatum nei Boston Celtics

