C' è un ordine anche per invecchiare | ora abbiamo la mappa

Su Science è stato pubblicato un nuovo studio che propone una mappa dettagliata dei processi di invecchiamento. L’indagine analizza i cambiamenti biologici a livello cellulare e molecolare, offrendo una visione più precisa di come l’età avanzata influenzi il corpo umano. Il lavoro coinvolge ricercatori di diverse istituzioni e si concentra su dati raccolti in diverse parti del mondo.

Invecchiare è una chiusura controlla e non una sua decomposizione caotica. E' questo il risultato fondamentale di uno lavoro pubblicato su Science che cambia la prospettiva sull'invecchiamento. Non un collasso caotico dell'organismo, ma una riorganizzazione sincronizzata meno plastica e più stabile Su Science è uscito un lavoro che costringe a cambiare prospettiva: l’invecchiamento, visto da vicino, assomiglia meno a una catastrofe locale che si propaga e più a una transizione di regime dell’intero organismo. Il corpo anziano non appare come un edificio che crolla per cedimenti casuali, appare come un sistema che, per ragioni profonde, scivola verso uno stato diverso e più “chiuso”: più rigido, più infiammato, meno plastico, con equilibri cellulari riscritti in modo coerente tra tessuti lontani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

