CdS – il comunicato ufficiale e i dettagli del nuovo contratto

Secondo quanto riportato, Weston McKennie ha firmato un nuovo contratto con la Juventus. La notizia, pubblicata dal Corriere della Sera, conferma che il centrocampista statunitense continuerà a vestire la maglia bianconera almeno fino al 2026. Al momento, non risultano smentite ufficiali riguardo all’accordo. La società non ha ancora rilasciato comunicati ufficiali in merito.

Dopo una stagione fin qui spettacolare, Weston McKennie ha ufficialmente rinnovato con la Juventus. Lo statunitense ha iniziato la stagione in corso con il contratto in scadenza a giugno e poche prospettive di rinnovo. Con Spalletti è diventato assolutamente centrale nel progetto Juve e la fiducia l'ha guadagnata con le prestazioni, diventando uno degli inamovibili dell'allenatore di Certaldo. McKennie ha prolungato il suo contratto fino al 2030. Questo il comunicato del club sul prolungamento: "Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l'accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030.

