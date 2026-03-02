A Bologna, nel centro storico, nessun bambino è stato iscritto al catechismo per la prima comunione quest’anno, su un totale di 9.000 residenti. I residenti segnalano che problemi come la Ztl, gli affitti elevati e il degrado urbano stanno portando le famiglie ad allontanarsi dall’area. La mancanza di iscrizioni si aggiunge a questa tendenza di abbandono delle zone centrali della città.

Bologna, 2 marzo 2026 – “Quest’anno, su 9.000 abitanti, non abbiamo avuto un solo bambino iscritto al catechismo per la comunione. Le famiglie sono andate via. Questo vuol dire che non c’è nessun impegno a tenere viva la città. Bisognerebbe favorire le persone. Abbiamo una città svuotata di abitanti. Capisco che studenti e turisti portino soldi, però una città, in questo modo, muore”. Scompaiono le famiglie, Zuppi: “Così il nostro centro storico diventerà una vetrina vuota” “Costi troppi elevati, le famiglie scappano”. Uno scenario desolante, quello del centro storico, visto attraverso gli occhi dei sacerdoti: tra le voci, c’è quella di don Giovanni Bonfiglioli, parroco di San Giuliano e della Santissima Trinità (entrambe in via Santo Stefano) e di Santa Caterina di Strada Maggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Catechismo, zero bambini scritti in centro a Bologna: “Ztl, affiti e degrado: i residenti scappano”

