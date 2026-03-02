Castiglioncello recupero del capodoglio spiaggiato | chiuso un tratto di Aurelia

Martedì 3 marzo, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, una porzione di via Aurelia a Castiglioncello sarà chiusa al traffico. La chiusura si rende necessaria per consentire il recupero dei sacchi ermetici con i resti della carcassa di un capodoglio spiaggiato a Santa Lucia. L’intervento riguarda un tratto specifico della strada, che sarà interdetto durante le operazioni di rimozione.

