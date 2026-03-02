Caschi MotoGP | l' avventura di Bagnaia Bastianini e Moreira in Thailandia

In Thailandia, i piloti di MotoGP Bagnaia, Bastianini e Moreira sono scesi in pista per la prima volta in questa stagione, affrontando un tracciato nuovo e impegnativo. Durante il fine settimana, sono stati osservati mentre indossavano i loro caschi, un elemento essenziale per la sicurezza e le prestazioni in gara. La loro presenza e le scelte di equipaggiamento hanno attirato l’attenzione degli appassionati.

In un contesto di debutto al campionato mondiale che già segnala incertezza, la gestione dei caschi diventa una variabile cruciale. In pista e fuori, il peso di una nuova omologazione ha influito sulle scelte dei piloti, con risvolti tattici e logistici rilevanti per i team. La Federazione Internazionale di Motociclismo ha introdotto un livello di omologazione identificato con FIMFRHPhe-02, operativo per questa stagione. L'obiettivo è elevare la sicurezza: i test di impatto sulla calotta sono diventati più severi e particolare cura è dedicata alla prevenzione dell'espulsione della visiera in caso di incidente. Ogni marchio deve ottenere l'approvazione per ciascuna taglia, rendendo il processo più complesso e lungo.