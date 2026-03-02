A Bordeaux, il film su Enrico Caruso intitolato ancora in inglese “Caruso. A Love Opera” ha attirato l’attenzione degli spettatori. La produzione, che si concentra sulla figura del tenore italiano, è stata presentata recentemente in anteprima. Il film si propone di raccontare la vita e le imprese di Caruso, protagonista della scena musicale nazionale e internazionale.

Bordeaux, 2 marzo 2026 – Al di là del titolo ancora solo in inglese (“Caruso. A Love Opera”) il progetto presentato al Cartoon Movie di Bordeaux (dal 3 al 5 marzo, considerato uno dei principali eventi per la coproduzione e la presentazione di progetti di animazione europei) è un inno al made in Italy e non solo per il protagonista, ma anche per i realizzatori. Il film dedicato a Enrico Caruso, uno dei più grandi tenori della storia, gloria canora italiana, è prodotto dallo Studio Campedelli (storica casa di produzione milanese), è ideato e diretto da Christian De Vita (animatore di primo piano a livello internazionale) con altri 15 registi italiani pluripremiati: da Sansone a Rak, da Conigliaro a Forestieri, solo per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cartoon Movie, il film su Enrico Caruso è un inno al made in Italy

