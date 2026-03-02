Mercoledì 4 marzo 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Carrarese e Catanzaro, valida per il 28esimo turno di Serie B. La Carrarese ospita il Catanzaro in un match che rappresenta un’occasione per i padroni di casa di tornare alla vittoria, assente dallo scorso gennaio. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici della sfida.

La Carrarese ospita il Catanzaro per il 28esimo turno del campionato di Serie B nella speranza di ritrovare un successo che manca da fine gennaio. I toscani hanno fatto registrare due pari e quattro sconfitte nelle ultime sei partite giocate trovando la via del gol solamente in due occasioni. La formazione allenata dal tecnico Antonio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Carrarese-Catanzaro (mercoledì 04 marzo 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Carrarese-Catanzaro (mercoledì 04 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiLa Carrarese ospita il Catanzaro per il 28esimo turno del campionato di Serie B nella speranza di ritrovare un successo che manca da fine gennaio.

Una raccolta di contenuti su Carrarese Catanzaro mercoledì 04 marzo....

Temi più discussi: Catanzaro nuovamente in campo mercoledì. Contro la Carrarese arbitra Dionisi; Live Carrarese - Catanzaro - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 04/03/2026; Carrarese-Catanzaro di mercoledì, come cambia la circolazione con i divieti di sosta e di transito; Carrarese-Catanzaro 4 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche.

Carrarese-Catanzaro: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Carrarese-Catanzaro di mercoledì 4 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in TV e in streaming la partita della Serie B ... calciomagazine.net

Carrarese-Catanzaro 4 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Carrarese-Catanzaro ... sport.virgilio.it

La Carrarese attende il Catanzaro, sfida salvezza a Bari La Juve Stabia attende la Sampdoria al Menti facebook

Verso @CarrareseCalcio - Catanzaro, Calabro: “Affrontiamo una #big della #serieB, ma ce la giochiamo alla pari” x.com