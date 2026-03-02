Caro Anelli meglio gli assassini dei no vax?

Caro Filippo Anelli, caro presidente dell'Ordine dei medici, le scrivo per sapere a che serve l'Ordine dei medici che lei presiede. Scusi la domanda diretta ma sono rimasto colpito l'altro giorno a leggere di quell'anestesista, Vincenzo Campanile, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio volontario di sette pazienti, che continuava a operare indisturbato nel servizio pubblico nazionale, in particolare all'ospedale di Merate, Monza e Brianza. Domando: ha senso un Ordine dei medici che non ferma chi ha sterminato sette anziani? Ha senso un Ordine dei medici che non ferma chi avrebbe sterminato sette anziani dopo aver fermato chi non si voleva vaccinare? Ricordiamo tutti, infatti, il pugno duro che lei e il suo Ordine avete avuto con quei medici che contestavano il divin siero.