Carnevali conferma | Cederemo qualche giocatore Inter in lizza per 2 profili

Il direttore sportivo del Sassuolo ha annunciato che la squadra cederà alcuni giocatori nel prossimo mercato. L’Inter sta valutando due profili tra i nomi disponibili, mentre il club neroverde, tornato in Serie A, si sta distinguendo anche per la valorizzazione di alcuni talenti. La situazione riguarda le operazioni di mercato e le strategie di cessione del club emiliano.

Carnevali. Il Sassuolo, tornato in Serie A in questa stagione, si sta mettendo in mostra non solo per i risultati sul campo ma anche per la valorizzazione di alcuni profili che hanno già attirato l’interesse delle big. Tra queste c’è l’Inter, che segue con attenzione due nomi in particolare: Ismael Koné e Tarik Muharemovic. Il ritorno nella massima serie ha acceso i riflettori su diversi talenti neroverdi, capaci di mettersi in evidenza per qualità e prospettiva. In un mercato sempre più orientato verso profili giovani ma già pronti, il Sassuolo potrebbe diventare una delle società protagoniste della prossima sessione estiva. A confermare possibili movimenti è stato l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, che ha parlato in modo chiaro delle strategie del club: “Qualche giocatore lo andremo a cedere. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Sassuolo, parla Carnevali: «Mai avuto dubbi su Grosso. Mercato? Qualche giocatore lo andremo a cedere…Sul futuro di Muharemovic posso dirvi questo»Calciomercato Milan: André vicinissimo ai rossoneri! Aggiornamenti importanti sul colpo a centrocampo, svelati i prossimi passi Rinnovo McKennie... Leggi anche: Muharemovic, Carnevali conferma: “Abbiamo contatti con l’Inter. Frattesi sarebbe…”