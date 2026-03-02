Carlo Conti si toglie un peso | chi doveva vincere Sanremo secondo lui Cosa pensa di Sal Da Vinci e le polemiche | C’è disinformazione

Carlo Conti ha espresso le sue opinioni sui brani in gara e ha commentato le polemiche riguardanti Sal Da Vinci. Ha affermato di credere chi avrebbe dovuto vincere Sanremo e ha commentato le discussioni che si sono sviluppate intorno al festival. Conti ha anche affrontato il tema della disinformazione legata alle recenti polemiche, chiarendo alcune questioni in modo diretto.

Carlo Conti può finalmente dire la sua sul suo ultimo Festival di Sanremo, a cominciare dalle sue opinioni sui brani in gara. L’ormai ex conduttore e direttore artistico del Festival ha confessato senza giri di parole ai microfoni di Radio Toscana: quando ha selezionato il brano di Sal Da Vinci, non immaginava che potesse scalare fino alla vittoria finale. «Magari era da prime 10». Il caso del televoto e il giudizio della stampa stampa. Conti riconosce però che l’artista napoletano ha saputo centrare qualcosa di raro, una canzone capace di entrare davvero nel cuore della gente. E a smontare chi storce il naso sul solito televoto “drogato”, che aveva premiato Sayf, Conti precisa che stavolta il verdetto è arrivato dalla sala stampa e dalla giuria delle radio. 🔗 Leggi su Open.online

“Doveva vincere lui”. Trionfa Sal Da Vinci ma il televoto incorona un altro big: chi è il grande delusoLa superfinale di Sanremo 2026 si è conclusa con la vittoria di Sal Da Vinci, ma il dettaglio delle percentuali mostrate in grafica durante la...

“Perché ha vinto lui”. Sanremo, Sal Da Vinci sul gradino più alto del podio tra le polemiche: cosa è successoAnche questo Festival di Sanremo si è concluso, tra alti e bassi in fatto di divertimento ma tra alti in termini di ascolti, convincendo soprattutto...

