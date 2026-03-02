Carlo Conti è stato un grande ha messo insieme tutte teste di ca**o come noi | l’ironia di Arisa a fine Sanremo

Durante la manifestazione sanremese, Arisa ha commentato con tono ironico, dicendo che Carlo Conti è stato un grande e che ha riunito tutte le persone coinvolte, inclusi quelli che definisce “teste di ca**o come noi”. Dopo la conclusione dell’evento, il clima si è alleggerito e gli artisti si sono lasciati andare a commenti più rilassati, creando un’atmosfera più informale rispetto ai giorni di gara.

Al termine del Festival, la tensione si allenta e il clima diventa da gita scolaresca come dimostra la battuta di Arisa ripresa da Fedez Alla fine dell’avventura sanremese ci si lascia andare. La tensione si allenta e il clima diventa da gita scolaresca. Nel carosello di fine Sanremo, Fedez condivide sui propri social anche un video in cui riprende Arisa che fa un commento molto ironico sulla conclusione dell’esperienza. “Sono contenta di questo podio pazzesco” dice l’artista, che ha gareggiato all’Arison con Magica favola piazzandosi al quarto posto, “ma soprattutto di questo Sanremo incredibile, Carlo (Conti, ndr) è stato veramente un grande che ha messo insieme tutte teste di c***o come noi“. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

