Carica Virtus | sarà un marzo ’caliente’ Si parte da Madrid per una sfida tutta Real

La Virtus si prepara a un marzo intenso con una sfida di Eurolega in programma a Madrid contro il Real. La squadra intende mantenere il primato nel campionato italiano e completare con successo la fase europea. Dopo aver battuto il Barcellona, la formazione si concentra sulla continuità, lasciando alle spalle le delusioni legate alla Coppa Italia e guardando avanti con fiducia.

Eurolega da onorare fino alla fine, campionato da continuare a guidare, consolidando il primato. La Virtus guarda al presente ma programma il futuro con rinnovato ottimismo dopo la vittoria contro il Barcellona che ha parzialmente cancellato la delusione della Coppa Italia. Con l'impegno delle nazionali la squadra ha osservato un anomalo, quanto fondamentale weekend di riposo potendo permettersi qualche giorno di riposo dopo la sfida con il Barca e in attesa di scendere di nuovo in campo giovedì 5 a Madrid contro il Real nella prima di 8 sfide che attendono in un fitto mese di marzo i bianconeri. Riposo dicevamo ma non per tutti visto che i quattro moschettieri bianconeri Nicola Akele, Saliou Niang, Momo Diouf e Francesco Ferrari sono a Livorno in raduno con la nazionale azzurra che questa sera, alle ore 19.

Ora capisco quanto sia stato folle approdare al Real Madrid, andarci così giovane, con tutta quell’attenzione e pressione. Non ci pensavo molto allora’ Martin Odegaard parla del suo arrivo al Real Madrid a 15 anniNotizia fresca giunta in redazione: Per la maggior parte dei giocatori, firmare per il Real Madrid è un sogno.

Real Madrid-Real Sociedad (sabato 14 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Mbappe parte dalla panchinaLa partita più attesa e più importante della giornata numero 24 di Liga sembra quella che vedrà di fronte il Real Madrid e la Real Sociedad.

Real Madrid-Monaco 6-1: gol e highlights | Champions League

