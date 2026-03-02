care le lucine nei cimiteri aretini

Nel cimitero di Arezzo, il costo per i lumi votivi è aumentato significativamente. In passato, alcuni cittadini hanno richiesto l’allaccio delle lucine per i loro loculi presso il cimitero gestito da Arezzo Multiservizi, un gesto che spesso rappresenta un ricordo importante, soprattutto per le generazioni più anziane. La richiesta di accendere le lucine votive si è fatta più frequente tra chi desidera mantenere vivo il ricordo dei propri cari.

La città del Grosso ha issato i suoi gonfaloni. Arezzo, orgoglio e spada! Ex ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare. ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! Aumenti del 25% per i lumi votivi ad Arezzo tra calo dei costi energetici e bilanci in sofferenza: i cittadini chiedono trasparenza Nel 2017 spesi 50 € per ogni allaccio; il canone per illuminazione era17€ all’anno. Come tutti quelli che hanno l’addebito in banca mi sono accorto dopo che per il 2025 non avevo pagato 17€, ce ne vogliono 21.25€, con un incremento del 25% da un anno all’altro. Per uno come me questo è un invito a nozze andare a frugare nei loro conti, essendo uno delle diverse migliaia di aretini che ha un contratto per i lumini votivi. 🔗 Leggi su Lortica.it

