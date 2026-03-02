Carceri riaprono le mense nei 15 istituti della Campania

Da oggi tutte le mense delle 15 carceri in Campania sono state riaperte. La decisione riguarda le strutture gestite dalla polizia penitenziaria e segue la chiusura avvenuta il mese scorso, quando le mense erano state sospese a causa di inadempienze contrattuali da parte della ditta che si occupava del servizio. La riapertura è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Da oggi riaprono tutte le mense delle carceri per la polizia penitenziaria delle 15 carceri campani, chiuse nel mese scorso per accertate inadempienze contrattuali da parte della precedente ditta appaltatrice. La sospensione da parte del provveditorato della Campania si rese necessaria per garantire il pieno rispetto degli standard qualitativi, igienico sanitari e contrattuali. Ora risultano completate le procedure necessarie per l'espletamento del servizio che viene sottolineato dall'Uspp "deve essere servizio efficiente, conforme alle disposizioni normative e rispondente alle esigenze del personale di polizia penitenziaria".