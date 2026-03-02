Carboni rientra a Milano per la riabilitazione? La decisione ufficiale

Valentin Carboni, attaccante di proprietà dell’Inter, è tornato a Milano dopo aver subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Attualmente in prestito al Racing Club de Avellaneda, il giocatore sta affrontando il percorso di riabilitazione. La decisione ufficiale riguardo al suo rientro in Italia è stata comunicata recentemente.

Carboni. Valentin Carboni, attaccante di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito al Racing Club de Avellaneda, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Uno stop pesantissimo, con tempi di recupero stimati intorno agli otto mesi. Secondo quanto riferito da TyC Sports, il talento argentino ha deciso di sottoporsi all'intervento chirurgico e di svolgere l'intero percorso di riabilitazione in patria, seguito dallo staff medico dell'Academia. Non è quindi previsto un rientro in Italia per la fase di recupero: Carboni resterà in Argentina per concentrarsi esclusivamente sulla riabilitazione. L'infortunio rappresenta un duro colpo, soprattutto per un ragazzo così giovane e già costretto in passato a fare i conti con problemi fisici.