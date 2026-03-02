Capecchi ha ufficialmente richiesto le primarie, ma al momento la candidatura resta in sospeso, senza una data certa. La segreteria comunale del Partito Democratico a Pistoia ha confermato che si tratta di un’attesa indefinita, senza ulteriori dettagli o decisioni imminenti. La situazione rimane quindi in uno stato di incertezza, mentre si attende una comunicazione ufficiale sul futuro percorso.

Pistoia, 2 marzo 2026 – Per la maggioranza della segreteria comunale del Partito Democratico, che lunedì scorso ha ufficialmente lanciato la candidatura di Stefania Nesi da proporre al tavolo di coalizione, non è possibile, adesso, far finta che non sia successo niente sabato pomeriggio, 28 febbraio, all'assemblea pubblica convocata da Giovanni Capecchi nel convento di San Domenico. Una linea chiara lanciata di fronte a oltre quattrocento persone: portare all'assemblea stessa, che oramai da tempo non si riunisce, la proposta di primarie per il "campo largo" fra i due candidati al momento sul piatto: Capecchi e Nesi. E se subito dopo la fine...

© Lanazione.it - Capecchi ha chiesto le primarie. Ma per ora è solo “attesa indefinita”

