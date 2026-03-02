Caos alla mezzamaratona USA auto guida le prime tre fuori percorso | ricorsi respinti vince la quarta

Durante la mezza maratona femminile di Atlanta, valida per i Campionati nazionali negli Stati Uniti, tre delle atlete in testa sono state fatte uscire dal percorso a causa di un'auto dell'organizzazione che le ha

Incredibile e imbarazzante errore nel finale della Mezzamaratona femminile di Atlanta, valida per i Campionati nazionali quando, "tradite" dalla vettura dell'organizzazione, le tre fuggitive sono state portate fuori tracciato. Permettendo alla quarta, Molly Borm, di vincere: "Dovevano conoscere il tracciato a prescindere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Lodo Mondadori, anche Strasburgo chiude il caso: respinti i ricorsi di Berlusconi e Fininvest sul mega risarcimento alla Cir di De Benedetti

Lodo Mondadori, Strasburgo boccia Berlusconi e Fininvest: respinti i ricorsi chiaveLa Corte europea dei diritti umani ha respinto sui punti principali i ricorsi presentati nel marzo del 2014 da Silvio Berlusconi e da Fininvest in...