Cantiere stradale sul Raccordo la chiusura in direzione Perugia finisce in Consiglio | Subito modifiche

2 mar 2026

I lavori sul Raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza della Galleria Pallotta, hanno causato disagi agli automobilisti a causa di file e rallentamenti, soprattutto nelle ore di uscita dagli uffici. La chiusura in direzione Perugia ha portato a molte proteste, portando il caso in Consiglio e chiedendo interventi immediati per modificare la situazione. La questione riguarda principalmente il trasferimento del traffico sulla viabilità interna.

