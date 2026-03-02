Cantautorato in scena al Sanfra | doppio set con Gnut e Alessio Bondì

Sabato 7 marzo alle 21, l'auditorium San Francesco al Prato di Perugia ospita una serata dedicata al cantautorato con un doppio concerto. Gnut e Alessio Bondì si esibiscono sul palco, portando in scena il loro songwriting d’autore. L’evento, parte della stagione Sanfra, vede protagonisti due artisti provenienti da Napoli e Palermo, pronti a condividere la loro musica con il pubblico.

Gnut e Alessio Bondì sono i protagonisti del nuovo appuntamento in cartellone per la stagione Sanfra: sabato 7 marzo alle 21 il songwriting d’autore unisce Napoli e Palermo in una data speciale sul palcoscenico dell'auditorium San Francesco al Prato di Perugia.Un doppio set esclusivo con due. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dal cantautorato al synth-pop: a Benevento spazio alla scena indipendente con ‘Ossigeno’Far scoprire nuove voci e linguaggi musicali, e rafforzare il tessuto culturale della città consolidando, al contempo, il ruolo degli spazi...

La stagione del Sanfra Meraviglie in scenaRiparte “Sanfra“, la stagione dell’Auditorium San Francesco al Prato con un viaggio nel racconto contemporaneo che fino a maggio spazia tra sport,...