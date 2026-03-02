Camposanto accorto Blocca il Medolla sul pari

Nel match tra Medolla S.F. e Camposanto finisce 1-1, con il risultato finale raggiunto nel secondo tempo. Neri e gli altri giocatori di entrambe le squadre sono scesi in campo con formazioni titolari, mentre alcuni cambi sono avvenuti nel corso della partita. La partita si è conclusa con il campo che ha ospitato un pareggio che ha mantenuto invariato il punteggio fino al fischio finale.

MEDOLLA S.F. 1 V. CAMPOSANTO 1 MEDOLLA S.F.: Neri, Pastorelli (81' Malavasi), Saracino, Hoxha, Sentieri, Vanga, Serroukh (72' Tecku), Trajkovic (58' Covili), Guidone, Franco, Adusa. A disp. Maccarinelli, Benassi, Bagni, Leozappa, Tecku, Malavasi, Atti, Bugneac. All. Semeraro V. CAMPOSANTO: Chiossi, Diozzi, Cicero (68' Natali) Mensah, Pjolla, Malavasi, Grazia A., Mogavero (73' Acanfora), Ofosu (89' Momodu), Stabellini (73' Ndrejaj), Denteh. A disp. Grazia G, Rampazzi, Vitiello, Borellini Gualdi, Momodu, Gripshi. All. Luppi Arbitro: Saragoni di Bologna Reti: 14' Sentieri, 31' aut. Trajkovic Note: ammoniti Sentieri, Serroukh, Atti in panchina Il ritorno dopo oltre 2 mesi sul campo di Medolla è amaro per il Medolla San Felice, bloccato sull'1-1 da un Camposanto molto accorto.