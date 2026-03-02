Campania come sprecare 4,5 milioni di euro | il Parco archeologico di Liternum in eterno stato di abbandono

Il Parco archeologico di Liternum, situato a Lago Patria nel comune di Giugliano, in Campania, si trova in uno stato di abbandono da tempo. Nonostante siano stati spesi circa 4,5 milioni di euro, il sito rimane chiuso e trascurato. La situazione attuale evidenzia come le risorse siano state allocate senza che si siano registrati interventi concreti di riqualificazione o riapertura.

Non c'è pace per il Parco archeologico di Liternum, a Lago Patria, frazione di Giugliano, nel napoletano. In venti anni inaugurato due volte. Chiuso e riaperto. Con un impegno di spesa complessivo che si aggira sugli oltre 4,5 milioni di euro. E due edifici abusivi, abitati, da abbattere. Dal 2022. Da quasi un anno e mezzo, dopo l'ennesimo intervento di sistemazione e valorizzazione, finanziato dalla Regione Campania nel 2024, l'area è nuovamente in stato di abbandono. La gran parte delle opere realizzate sono state vandalizzate. "Il Parco versa in condizioni pietose e nonostante tutto, è molto frequentato dai cittadini, che restano basiti dallo stato di incuria", racconta a ilfattoquotidiano.