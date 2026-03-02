Camminata metabolica e aperitivo a Marano Lagunare

Domenica 8 marzo a Marano Lagunare si terrà l’evento “Camminata metabolica & aperitivo” in occasione della Giornata della donna. L’iniziativa prevede una passeggiata dedicata alla salute e al benessere, seguita da un aperitivo. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà nel centro del paese. La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque voglia unirsi.

Domenica 8 marzo a Marano Lagunare si svolgerà l'evento "Camminata metabolica & aperitivo", per la speciale Giornata della donna. Sarà un'esperienza esclusiva tra benessere e gusto, in collaborazione con il Ristorante Al Sinodo. In una giornata così particolare, il desiderio è creare qualcosa che.