Camion urta la galleria San Giovanni dopo un incidente chiuso tratto della circonvallazione

Un camion coinvolto in un incidente ha urtato la volta della galleria San Giovanni, provocando la chiusura del tratto della circonvallazione tra Montesilvano sud e Pescara Colli, in direzione sud. La carreggiata rimane bloccata mentre le autorità gestiscono la situazione e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per accertamenti e messa in sicurezza.

Scontro tra tre veicoli. Chiuso il tratto compreso tra Montesilvano sud e Pescara Colli. Chiuso il tratto della circonvallazione compresa tra Montesilvano sud e Pescara Colli, in direzione sud, dopo che un camion coinvolto in un incidente ha urtato la volta della galleria San Giovanni. Sono al momento in corso da parte di Anas di lavori per ripristinare la struttura. Lo scontro, avvenuto attorno alle 11:30 di lunedì 2 marzo, ha coinvolto tre veicoli. Due i feriti, soccorsi dal personale sanitario. Sul posto anche la polizia stradale che si sta occupando degli accertamenti del caso e della gestione della viabilità. Si registrano, infatti, disagi e rallentamenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

