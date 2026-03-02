Calhanoglu dopo il ritorno col Genoa | Chivu riflette sulla gestione Il piano tra Como e Milan

Calhanoglu è tornato in campo dopo aver giocato contro il Genoa ed è ora pronto per le prossime sfide con Como e Milan. Chivu sta valutando come gestire al meglio la sua presenza in squadra, mentre il centrocampista si prepara a contribuire con la sua esperienza. La sua disponibilità, infatti, si inserisce in un quadro di continui aggiornamenti sul suo ruolo e sul piano tattico.

Inter News 24 Calhanoglu è tornato a disposizione da qualche giorno, dopo aver fatto minuti contro il Genoa ora scalpita per Como e Milan. Il clima ad Appiano Gentile si fa rovente mentre l’Inter si prepara per la semifinale di andata di Coppa Italia. La sfida contro il Como, in programma domani sera che rappresenta un passaggio cruciale per il trofeo nazionale. Il ritorno del “Maestro” turco. La notizia che più scalda l’ambiente riguarda Hakan Calhanoglu, il regista turco dotato di una visione di gioco fuori dal comune e di una precisione chirurgica sui calci piazzati. Dopo aver ritrovato il campo per alcuni scampoli di partita nel recente match contro il Genoa, il centrocampista sembra ormai pronto per il definitivo salto di qualità atletico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu, dopo il ritorno col Genoa: Chivu riflette sulla gestione. Il piano tra Como e Milan Leggi anche: Il dubbio di Chivu: Zielinski o Calhanoglu, chi in regia nel derby col Milan? Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Ederson? Il piano per il dopo Calhanoglu: l’asse con l’Atalanta può infiammarsidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Ederson? Il piano per il dopo Calhanoglu: l’asse con l’Atalanta e le mosse per... Contenuti utili per approfondire Calhanoglu. Temi più discussi: Calhanoglu, ritorno con gol: Voglio trovare il ritmo giusto: continuiamo così; Inter, Calhanoglu torna ad allenarsi in gruppo: pronto al rientro contro il Genoa. Le news; Calhanoglu, niente Inter-Bodo: tornerà solamente dopo la Champions League; Inter, Calhanoglu si candida per il Genoa. Possibili molte novità di formazione. Como-Inter, Calhanoglu verso il ritorno da titolare. Le news sulla formazioneVigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia per i nerazzurri, che si raduneranno martedì prima di raggiungere Como. Valutazioni in corso per Chivu che non avrà Bonny né Lautaro, capitano che pot ... sport.sky.it Inter, ritorno tra i convocati per Calhanoglu: già in campo contro il Genoa?Dopo oltre un mese Hakan Calhanoglu farà il suo ritorno tra i convocati dell'Inter. Cosa filtra a poche ora dalla sfida con il Genoa. spaziointer.it Sky - #Chivu valuta le scelte per il Como: #Acerbi e #Calhanoglu scalpitano. #Lautaro punta la Fiorentina x.com Chivu al rigore di Calhanoglu: - facebook.com facebook