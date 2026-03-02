Calciomercato Inter LIVE | Pronto il rinnovo per Dimarco Intano spuntano novità per Goretzka…

In aggiornamenti dal calciomercato dell'Inter, si segnala che il club sta lavorando al rinnovo del contratto di Dimarco. Nel frattempo, sono emerse nuove informazioni riguardo a Goretzka, con alcune trattative ancora in corso. La redazione di Inter News 24 segue in tempo reale tutte le indiscrezioni, gli incontri e gli affari conclusi nel mercato nerazzurro.

Mercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri.» Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l'udienza, poi si potrà chiudere con l'eventuale trasferimento!