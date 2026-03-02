Calcio Terza | Crespina espugna Bientina

Nella ventitreesima giornata di campionato di Seconda Categoria, girone G, Crespina ha conquistato una vittoria sul campo di Bientina. La partita si è svolta il 2 marzo 2026 e ha segnato l’ottava giornata del girone di ritorno. I risultati di questa sfida sono stati ufficializzati e fanno parte del consueto programma del torneo.

Pisa 2 marzo 2026 – In Seconda Categoria, girone G, si è giocata la ventitreesima giornata di campionato, l'ottava del girone di ritorno. Nessuna vittoria interna, quattro pareggi ed addirittura quattro vittorie esterne, tre delle quali con il risultato di misura per 0 – 1. Insomma la fine del 'fattore campo'. Solo dieci le reti realizzate, metà delle quali in un solo match. Il Crespina vince a Bientina sul campo del fanalino di coda Sextum (0 – 1) e si porta a cinquantasei punti, undici in più del Corazzano a sette giornate dalla fine. Corazzano che con lo stesso identico risultato espugna il terreno della Sanromanese (0 – 1). Terza piazza per il Castelfranco con quarantuno punto che pareggia a reti bianche sul campo del Tirrenia.