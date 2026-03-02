Il calcio italiano piange la scomparsa di Rino Marchesi, ex allenatore noto per aver guidato il Como 1907. La sua carriera si è concentrata principalmente sulla gestione delle squadre di calcio, lasciando un segno importante nel panorama sportivo nazionale. La notizia della sua morte ha generato cordoglio tra tifosi e addetti ai lavori, che ricordano la sua lunga esperienza nel mondo del calcio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il calcio italiano vive un momento di profonda tristezza per la scomparsa di Rino Marchesi, un tecnico che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di molti appassionati. Marchesi ha fatto parte della storia del calcio, allenando squadre prestigiose come Inter, Juventus e Napoli. La sua carriera, segnata da una notevole esperienza, ha avuto il suo epilogo nella stagione 199394 con il Lecce. Nato il 15 marzo 1938 a Cologna Veneta, Marchesi ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio come calciatore, per poi passare alla panchina, dove ha fatto brillare il suo talento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Calcio Italiano in lutto: addio a Rino Marchesi, leggendaria guida del Como 1907.

Leggi anche: Rino Marchesi, addio a un signore silenzioso del calcio italiano

Leggi anche: Calcio in lutto, addio Rino Marchesi: fu il primo allenatore di Maradona a Napoli

Altri aggiornamenti su Calcio Italiano.

Temi più discussi: Addio a Rino Marchesi, fu il primo allenatore di Maradona in Italia. Aveva 88 anni; Addio a Rino Marchesi, dall’Atalanta al grande calcio italiano; Calcio in lutto: è morto Rino Marchesi ex allenatore di Inter, Juventus e Napoli; Rino Marchesi, addio al grande ex allenatore del Napoli: il calcio italiano in lutto.

Calcio in lutto: è morto Rino Marchesi ex allenatore di Inter, Juventus e NapoliE' stato il primo allenatore dell'esperienza italiana di Diego Armando Maradona. Basterebbe questo per spiegare quanto Rino Marchesi sia stato un nome che ha segnato la storia del calcio italiano degl ... msn.com

Roma, 1 mar. (askanews) – Lutto nel mondo del calcio italiano: è morto a 88...Conclusa la carriera da giocatore, Marchesi intraprese quella di allenatore, sedendosi su panchine di grande prestigio in Serie A. Guidò il Napoli, diventando il primo tecnico in Italia ad allenare ... itacanotizie.it

Oggi ci lascia Rino Marchesi, un grande protagonista del calcio italiano. Per me era l’uomo che portava l’Inter in ritiro a Castel del Piano. Io ero lì, a guardare allenamenti e partite, con gli occhi pieni di sogni. Grazie Mister, per quei ricordi che non se ne andran x.com

Il calcio italiano in lutto: è morto Rino Marchesi - facebook.com facebook