Calciatore napoletano bloccato a Dubai | Missili abbattuti sulle nostre teste

Un ex difensore dell’Inter e della Nazionale si trova attualmente a Dubai, dove ha dichiarato di aver assistito a missili abbattuti sulle proprie teste. Tra gli italiani in questa situazione, c’è anche lui, che si trova bloccato nella città degli Emirati Arabi. La sua testimonianza riguarda gli eventi recenti che si sono verificati nella zona.

Tra gli italiani bloccati a Dubai c'è anche l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Danilo D'Ambrosio. Il calciatore napoletano si trovava in vacanza con la famiglia negli Emirati Arabi ed è ora in attesa di rientrare in Italia.Dell'esperienza vissuta ne ha parlato lo stesso D'Ambrosio con un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Missili abbattuti ed esplosioni a Dubai, fiamme a Palm Jumeirah e feriti: le testimonianze degli italiani“Ho sentito un’esplosione, ho avuto paura e le mie amiche hanno provato a tranquillizzarmi”.

