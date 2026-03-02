Calafiori non dimentica la Roma | Voglio tornare a esultare sotto la Sud

Riccardo Calafiori, difensore del club attualmente in prestito, ha dichiarato di voler tornare a esultare sotto la Sud, esprimendo il desiderio di rivedere la maglia della Roma. Ha parlato della sua intenzione di continuare la carriera in Italia e di mantenere vivo il legame con la squadra che ha rappresentato in passato. Le sue parole riflettono il suo attaccamento alla società e ai tifosi.

Riccardo Calafiori ha le idee chiare sul suo futuro, o almeno su una parte di esso. Nonostante la consacrazione internazionale con la maglia dell’ Arsenal e il salto di qualità definitivo compiuto negli ultimi anni, il difensore classe 2002 mantiene un legame indissolubile con il suo passato in giallorosso. Intervistato durante il podcast Supernova, il centrale azzurro ha ammesso senza troppi giri di parole che un ritorno alla Roma rappresenta un vero e proprio “sogno nel cassetto”. Non si tratta solo di nostalgia, ma della volontà di completare un percorso interrotto troppo presto. Calafiori ha ripercorso le tappe della sua esperienza capitolina, iniziata nel migliore dei modi con l’esordio, il gol in Europa e la prospettiva di diventare un perno della squadra, per poi finire bruscamente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

