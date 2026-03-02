cade con la moto per evitare un tasso e viene investito muore centauro

Nella notte a Rimini, lungo la via Emilia vicino allo svincolo per San Martino in Riparotta, un motociclista ha perso il controllo della moto mentre cercava di evitare un animale selvatico e, successivamente, è stato investito da un’auto. L’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Incidente mortale l’altra notte a Rimini, sulla via Emilia, all’altezza dello svincolo per San Martino in Riparotta. Verso le due, un 31enne di origine cubana, residente a Borghi, ha perso il controllo della motocicletta di grossa cilindrata sulla quale viaggiava – una Kawasaki Z900 (foto) – ed è stato poi urtato da un’auto: l’uomo avrebbe sbandato per cercare di evitare un tasso comparso improvvisamente sulla carreggiata e nella manovra avrebbe perso il controllo della moto, finendo sull’asfalto. Il 31enne è stato poi colpito da un’auto condotta da un poco più che ventenne, che non lo avrebbe visto rovinare sull’asfalto. Resosi conto di quanto avvenuto, il giovane al volante ha chiamato immediatamente soccorsi: una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

