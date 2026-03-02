Caccia Usa precipitano in Kuwait il giallo degli aerei caduti

Diversi caccia degli Stati Uniti sono precipitati in Kuwait durante l'operazione Furia Epica contro l’Iran. Gli equipaggi sono stati recuperati e sono salvi. La vicenda rimane avvolta nel mistero, con poche informazioni ufficiali sulla dinamica degli incidenti. Le autorità militari statunitensi stanno indagando sulle circostanze di quanto accaduto.