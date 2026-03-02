Caccia Usa precipitano in Kuwait il giallo degli aerei caduti
Diversi caccia degli Stati Uniti sono precipitati in Kuwait durante l'operazione Furia Epica contro l’Iran. Gli equipaggi sono stati recuperati e sono salvi. La vicenda rimane avvolta nel mistero, con poche informazioni ufficiali sulla dinamica degli incidenti. Le autorità militari statunitensi stanno indagando sulle circostanze di quanto accaduto.
(Adnkronos) – "Diversi caccia degli Stati Uniti sono precipitati, gli equipaggi sono salvi". Un 'mistero' accompagna l'operazione Furia Epica avviata dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il ministero della Difesa del Kuwait rende noto che alcuni velivoli americani sono precipitati, senza specificare se siano stati colpiti da Teheran. La comunicazione ufficiale arriva dopo la diffusione di.
