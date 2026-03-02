BYD record con 4.110 immatricolazioni a febbraio in Italia +16% su mese

A febbraio 2026, BYD ha immatricolato in Italia 4.110 veicoli, segnando il miglior risultato mensile dall’ingresso nel mercato. Rispetto a gennaio, le immatricolazioni sono aumentate del 16 per cento. La casa automobilistica cinese ha ottenuto una crescita del 2 per cento rispetto al mese precedente, consolidando la propria presenza nel settore.

La quota di mercato sale al 2,6%, in progresso sia su base mensile (+0,1 p.p.) sia su base annua (+1,6 p.p.) A febbraio 2026 BYD con 4.110 immatricolazioni registra "il miglior risultato mensile dall’ingresso nel mercato, evidenziando una crescita di +2.761 unità (+191%) rispetto a febbraio 2025 e un ulteriore +16% rispetto a gennaio 2026". Lo comunica BYD in una nota in cui sottolinea segna "un nuovo punto importante nel percorso" della casa automobilistica. La quota di mercato - prosegue la nota di BYD - sale al 2,6%, in progresso sia su base mensile (+0,1 p.p.) sia su base annua (+1,6 p.p.). Un risultato che posiziona BYD al di sopra di importanti e storici costruttori europei e asiatici, consolidando il ruolo del brand tra i protagonisti della transizione energetica nel Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Temi più discussi: Ricarica auto elettrica in 5 min con BYD; BYD non si ferma più: il 2026 inizia con numeri record in Europa; Mercato Auto: BYD da record (+165%) e il successo di Stellantis; Auto grandi 2026: tutti i modelli e i prezzi.

